"Mezze sorprese". Così la Gazzetta dello Sport definisce i rinnovi fino al 2026 di Acerbi e Darmian, come svelato dal bilancio. Entrambi - come ricorda la rosea - non facevano parte degli accordi annunciati come quelli per Barella, Dimarco e Mkhitaryan. E allora, sorprese a parte, sia il centrale che il l'esterno rimarranno a Milano anche nella prossima stagione.

I loro contratti - si legge - sarebbero scaduti naturalmente il 30 giugno prossimo. E invece, grazie alle ottime prestazioni sul campo, il club si è convinto a prolungare gli accordi per due elementi da sempre pilastri della squadra di Inzaghi.