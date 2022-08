"Lu-La stonata, Lu-La offuscata. Passi indietro nella sincronia dei movimenti dei due ed è questo l’aspetto sul quale Inzaghi dovrà lavorare molto, nei prossimi giorni" si legge nella disamina post-gara della Gazzetta dello Sport, all'indomani di Lazio-Inter, match che ha reso ai nerazzurri una doppia faccia della stessa medaglia: Lautaro è un fuoco, al contrario del compagno di reparto ad oggi ancora lontano dal top della forma. "Lukaku se non sorretto dal suo fisico diventa arginabile. Lautaro no" scrive perentoriamente dal Gazza. L'argentino è al "nono gol nelle ultime dieci giornate di campionato, tenendo presente anche le ultime del torneo scorso. Ma oltre i numeri, è attaccante diventato completo. Raramente si assenta della partita, cosa che in passato ogni tanto gli capitava". Non è un caso difatti che il Toro esce dal campo pieno di rabbia: dopo un risultato simile, "il Toro, che aveva immaginato una notte diversa, non può essere felice".