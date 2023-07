"Dopo un attento casting, già da qualche settimana la Juventus ha deciso di rompere gli indugi per Emil Holm, 23enne pendolino svedese retrocesso in Serie B con lo Spezia. Alla Continassa, prima di affondare, vorrebbero monetizzare l’addio di qualche esubero. Ma intanto i discorsi Juve-Spezia avanzano spediti". Lo scrive la Gazzetta dello Sport, parlando dello svedese che era anche sul taccuino dell'Inter prima dell'arrivo di Cuadrado.

Gli incroci di mercato tra Juve e Inter non finiscono qui: occhio a Carlos Augusto. "In teoria la Juventus è al completo a sinistra. Tutto, però, può cambiare in fretta sul mercato. Già, perché se oltre a Luca Pellegrini dovesse partire anche uno tra Iling Jr (valutato 20 milioni, è corteggiato in Premier) e Andrea Cambiaso (quotazione simile) – senza escludere la possibile uscita di Alex Sandro, destinazione Arabia – allora Giuntoli e Manna potrebbero rinfrescare pure la corsia mancina. In cima alla lista c’è Carlos Augusto, la rivelazione brasiliana del Monza, club con cui la Juventus vanta ottimi rapporti", si legge.