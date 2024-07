L'affare Gudmundsson per l'Inter resta al momento sullo sfondo, inevitabilmente. Ne scrive oggi La Gazzetta dello Sport. Due i principali motivi. Uno è l'aspetto giudiziario visto che l'islandese va verso il secondo grado del processo che in autunno lo vedrà nuovamente accusato di molestie sessuali (è stato assolto in primo). Difficile mettere 30 milioni sul piatto a fronte di una possibile condanna. Si potrebbe intavolare un affare col Genoa sulla base del prestito ma si rischierebbe comunque di perdere un elemento dall'organico in corso d'opera.

Tutto questo non significa che l'Inter non resti vigile. Se la situazione dovesse sbloccarsi in qualche modo nelle prossime settimane, l'attaccante tornerebbe ad essere un obiettivo concreto. Posto che prima bisognerebbe cedere Carboni, Correa (l'AEK Atene è in pressing) e Arnautovic, che invece ad oggi pare destinato a restare.