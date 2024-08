L'addio di Nico Gonzalez, diventato molto probabile nelle ultime ore, spalanca alla Fiorentina la possibilità di portarsi a casa Albert Gudmundsson, profilo che piace da tempo all'Inter e che i viola avevano già cercato a gennaio.

Secondo la Gazzetta dello Sport, rispetto all'ultimo mercato invernale, le condizioni economiche sono quasi invariate rispetto, ma le basi sono diverse perché, se partisse Nico, Palladino avrebbe bisogno di un sostituto in grado di non far rimpiangere l'argentino.

Si parla di un possibile accordo in prestito oneroso e obbligo di riscatto superiore ai 20 milioni con bonus o percentuale su eventuale rivendita per un totale di circa 30 milioni. Per l'islandese già pronto un contratto di 4 anni con opzione sul quinto.