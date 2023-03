Due giorni a Porto-Inter, la gara più importante della stagione nerazzurra fino a questo punto. "Inzaghi ha bisogno di tutta l’Inter. Non solo dei suoi. Ha bisogno del gruppo storico che fin qui ha deluso, per motivi diversi: De Vrij, Brozovic e Lukaku, per dire, sono stati la spina dorsale della squadra scudetto di Conte. E ora sono spariti - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Barella fa l’altalena, lui che della continuità aveva fatto un tratto distintivo. Dumfries è rimasto con la testa al Mondiale, convinto di essersi già guadagnato una cessione milionaria in Premier League.