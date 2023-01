Roberto Gagliardini sembra in procinto si svincolarsi alla fine di questa stagione. Ne scrive oggi La Gazzetta dello Sport, secondo cui il centrocampista è finito sui taccuini di Lazio e Monza per la prossima stagione, quando presumibilmente non sarà più sotto contratto con il club nerazzurro. Sempre secondo la rosea, Marotta e Ausilio rinnoveranno invece il contratto di Dzeko.