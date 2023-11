Non manca una nota stonata in questo avvio di stagione dell'Inter. Almeno non per la Gazzetta dello Sport, che sottolinea la difficoltà di Davide Frattesi nell'imporsi in nerazzurro nonostante la "bellezza" di 33 milioni spesi e il ruolo da protagonista già guadagnato, al contrario, nell'Italia di Spalletti.

Secondo il giornale, sembrava tutto apparecchiato in estate per la rapida crescita dell'ex Sassuolo, che invece deve ancora sgomitare per ritagliarsi qualche minuto con i nerazzurri. E l'apprendistato sta risultando più complicato del previsto: "Non è ancora un titolare aggiunto, anzi è decisamente una riserva", sottolinea la rosea. In Serie A ha messo in fila 285 minuti e l’unica da titolare l’ha giocata nella trasferta di Empoli. Durissima spodestare Barella o Mkhitaryan, anche se domani, probabilmente, partirà dal 1' a Lisbona contro il Benfica.