La nuova Fiorentina di Palladino passa anche dalle scelte in attacco. I possibili addii di Belotti e Nzola spingono la dirigenza viola a cercare altri profili: il nome di cui si è parlato con l'Inter è quello di Marko Arnautovic, visto come il classico profilo del giocatore esperto da affiancare a Beltran. Lo riporta oggi La Gazzetta dello Sport mentre sottolinea che l'austriaco "potrebbe rappresentare un'operazione interessante anche per i nerazzurri perché potrebbe liberare una casella e permettere al d.s. nerazzurro Ausilio di andare su un altro profilo".

In lizza anche Nikola Krstovic, Mateo Retegui e Milan Djuric, oltre ad altri due ex nerazzurri come Mauro Icardi (che rappresenta un difficile sogno) e Andrea Pinamonti. Su Pina c'è pure il Como, che corteggia anche Alexis Sanchez: a fare la differenza potrebbe essere il grande rapporto tra il cileno e Cesc Fabregas.