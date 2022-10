"I can’t wait". È quanto scritto nell'ultimo post social da Riccardo Sottil, esterno della Fiorentina sempre più vicino al rientro in campo. "Se non dovesse farcela a tornare tra i convocati per la sfida con il Lecce, appuntamento rinviato alla gara successiva, al Franchi contro l’Inter", scrive La Gazzetta dello Sport.