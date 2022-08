" Eppur si muove. Criticata per la sconfitta di Roma contro la Lazio e costretta alle acrobazie sul mercato, l’Inter si regala una vigilia di derby con sorpasso, un punto sopra il Milan frenato dal Sassuolo, e un secondo posto in solitaria per almeno una notte, dietro la Roma capolista". Questo il commento della Gazzetta dello Sport all'indomani del 3-1 nerazzurro alla Cremonese di Alvini.

"Nicolò Barella uomo partita: ha segnato uno splendido gol, un destro al volo da mostrare di continuo nelle scuole calcio durante le lezioni di tiro, ed è entrato nelle altre due reti, con un quasi assist per l’1-0 di Correa e con un assist vero per il 3-0 tombale di Lautaro. L’assenza di Lukaku non si è avvertita, la produzione offensiva è stata importante. La nota stonata sono state le concessioni all’avversario. L’Inter non poggia ancora sulla fase difensiva, come nelle ultime stagioni. Cinque gol subiti in 4 giornate sono una spia accesa sul cruscotto", sottolinea la rosea.