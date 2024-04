Grandissimo entusiasmo nel mondo Inter. E grandissima attesa. Lo scudetto può arrivare già nel derby, ma ormai è solo questione di tempo. E allora sono già partiti i preparativi per la festa.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, alla vigilia del derby di lunedì, è prevista una visita dei tifosi della Curva Nord ad Appiano Gentile dove la squadra sarà in preparazione. Saranno in tanti con striscioni e bandiere a far sentire calore e a spiegare quanto tutto il popolo nerazzurro voglia terminare la pratica proprio in casa dei cugini. Un concetto già molto chiaro nello spogliatoio.