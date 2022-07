L'esordio stagionale dell'Inter contro il Lecce del 13 agosto prossimo, non così lontano nel tempo, obbliga Simone Inzaghi a risolvere almeno tre questioni chiave. Secondo i colleghi della Gazzetta dello Sport, il primo nodo su cui concentrarsi è l'attacco dove - come dimostrato dal test col Lens - c'è un abisso tra la coppia titolare, Lukaku-Lautaro, e quella di riserva composta da Dzeko e Correa che "servono anche per allontanare il rimpianto di Dybala, che in nerazzurro non è approdato per questioni di overbooking e per l’impossibilità di piazzare uno tra il bosniaco e l’argentino".