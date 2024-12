Bastoni da una parte de De Roon dall'altra: sono loro i più impiegati da Inzaghi e Gasperini. Meno reclamizzati di altri loro compagni, ma le scelte dei due allenatori parlano chiaro: sono indispensabili.

Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport, che a proposito dell'interista spiega: "Bastoni ha sempre gestito le energie nei momenti di massimo sforzo: lo ha fatto autonomamente e con lui gli staff tecnici che lo hanno allenato, per via dei dati che registravano rischi potenziali di infortuni nei periodi fatti di tanti impegni ravvicinati. E quindi, meglio uno stop preventivo che uno forzato più lungo. Così si spiega anche il minutaggio della scorsa stagione: titolare indiscutibile, Bastoni è però stato “solo” l’ottavo giocatore di movimento più impiegato, con 2924’ tra campionato e coppe. Fa notizia, allora, vedere come in questa stagione Bastoni abbia scalato posizioni. Le ha scalate tutte: è il primo per minuti, 1460 oggi che non siamo neppure al giro di boa, con l’Inter che ha il sogno/obiettivo/ambizione di giocare altre 45 partite di cinque tornei diversi, da qui fino a metà luglio".

Nel discorso va inserito anche il tema infortuni, quelli che hanno colpito diversi compagni di reparto di Bastoni. Anche per questo Inzaghi non ha potuto concedergli il consueto riposo.