Il cartellino giallo rifilato ieri sera a Denzel Dumfries non permetterà all'olandese di presenziare alla partita con la Fiorentina. Non a quella di giovedì a Firenze, come ricorda La Gazzetta dello Sport, ma a quella del 10 febbraio a San Siro.

La squalifica, infatti, scatta per la gara successiva ma non nel caso di un recupero di una gara sospesa, come sarà quella di giovedì 6 febbraio.