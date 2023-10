Il grande dubbio della vigilia in casa Inter riguarda Pavard. Fino a ieri la sua conferma nella formazione titolare pareva scontata, oggi invece la Gazzetta dello Sport pone Darmian in vantaggio: con l'azzurro in difesa, spazio a Dumfries sulla destra. "Oggi, dopo la colazione, la rifinitura chiarirà tutti i dubbi - si legge -. Sarebbe in qualche modo sorprendente l’esclusione di Pavard, che partite come quella di stasera è abituato a giocarle. Ma ormai questo è un ragionamento che si può applicare a tutti i nerazzurri, visto il cammino della scorsa Champions.

E, magari, chissà che nella testa di Inzaghi non pesi anche la doppia sfida nei quarti di finale: entrambe le partite furono affrontate con Darmian-Dumfries. E - l’ha ricordato lo stesso tecnico in conferenza - i principi di gioco del Benfica non sono cambiati rispetto ad aprile". Per il resto, tutto come da copione: tornano dal 1' Bastoni, Mkhitaryan, Dimarco e Lautaro. Riecco Cuadrado tra i convocati.