Partirà ufficialmente domani l'Era Oaktree nell'Inter. Anche se i dirigenti del fondo americano sono operativi da giorni all'interno del club nerazzurro, domani ci sarà la creazione del nuovo CdA e sarà eletto il nuovo presidente.

Secondo la Gazzetta dello Sport, l'erede di Zhang sarà un profilo italiano giovane e legato al fondo, dunque né Marotta né Zanetti. Una figura istituzionale che tenga i rapporti con le istituzioni del calcio.

Il nuovo board, invece, sarà composto sempre da 10 membri. Dando per scontato che verranno confermati gli ad Antonello e Marotta, oltre a Carassai e Marchetti, entreranno Cano, Ralph, Meduri e Ligori, i 4 operativi che già hanno fatto le prime full-immersion in sede.

Sistemato l'aspetto dell'impalcatura societaria, si entrerà nel vivo della fase operativa tra la ratifica dei rinnovi già preparati, il mercato e tornerà d'attualità il file stadio. Srcondo la Gazzetta, non è da escludere che, al netto del piano di ristrutturazione di San Siro che WeBuild dovrà presentare entro fine giugno, verranno assegnate le nuove deleghe, compresi i poteri di firma sul mercato per Antonello e Marotta, che nella precedente gestione arrivavano ad un massimo di 20 milioni. Finisce l'epoca del famoso "ok di Zhang".