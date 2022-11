La Gazzetta dello Sport incensa Federico Dimarco, protagonista contro il Bologna con una doppietta e all'ennesima prova convincente della stagione. "Un gol sotto la curva Nord, con la specialità della casa. E uno sotto la Sud, con un pezzo di repertorio sconosciuto ai più, ma che ha da sempre nel suo bagaglio tecnico. Federico Dimarco oggi compirà 25 anni e ha scelto la serata giusta per farsi un bel regalo e realizzare la prima doppietta in nerazzurro - si legge -. Segnare a San Siro, per lui, ha sempre un sapore diverso e quando lo stadio si è alzato in piedi per celebrarlo nel momento della sostituzione, Dimarco ha risposto all’ovazione applaudendo tutti e uscendo piano piano, per godersi fino all’ultimo istante quel dolce sapore di felicità".