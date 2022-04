È derby milanese per Gianluca Scamacca . Presto, riporta oggi La Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini e Ricky Massara incontreranno l’a.d. neroverde Giovanni Carnevali per affrontare i discorsi sul bomber del Sassuolo e su Domenico Berardi . Le preoccupazioni rossonere sono relative al costo delle operazioni: per l’attaccante romano si profila un prezzo da 30 milioni contro i 40 e passa auspicati dalla società della famiglia Squinzi.

"Per il centravanti c’è una situazione fluida, visto che l’Inter si è fatta avanti da tempo, ma con argomenti legati ad un prestito con diritto di riscatto: una formula che il Sassuolo non vuol prendere in considerazione - spiega la rosea -. La verità è che Marotta, pur avendo ottimi rapporti con Carnevali, per chiudere quest’affare deve vendere uno dei suoi gioielli in attacco, altrimenti non può finanziare questo investimento. È il motivo per cui il Milan pensa di poter entrare in scena con un’offerta più bassa rispetto alle aspettative del venditore, ma con la libertà di poter intervenire subito: del resto i rossoneri nell’ultima stagione hanno migliorato sensibilmente i loro conti".

E poi c'è un altro dettaglio: Scamacca ha detto chiaramente al Sassuolo di non gradire soluzioni estere. "E ciò implicitamente agevola l’Inter, ma anche lo stesso Milan se i cugini non riescono ad entrare in scena in maniera tempestiva".