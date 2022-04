Il Partito Democratico, tramite il senatore Tommaso Nannicini, ha proposto un cambiamento sulla norma riguardante il Decreto Crescita. Ne dé notizia oggi la Gazzetta dello Sport, secondo cui l'idea del senatore è quella di porre uno sbarramento sotto i 2 milioni lordi di stipendio annuo. Per chi ha un ingaggio che non arriva a tale soglia, in pratica, la defiscalizzazione dle 50% non esisterebbe più. "È evidente che se le grandi, a cui gli ingaggi multimilionari non mancano, potrebbero continuare a sorridere, per le medio-piccole sarebbe un colpo durissimo - spiega la rosea - In questo caso il provvedimento in questione non si elimina (ipotesi discussa e tramontata in un lampo), verrebbe solo tirata una riga che finirebbe con ogni probabilità con l’aumentare il gap tra grandi e piccole".