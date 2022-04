DE VRIJ - L'olandese non ha vissuto la sua miglior stagione, ma contro il Verona ha dimostrato tutta la sua importanza. La difesa nerazzurro, proprio nell'ultimo turno, è tornata a essere la meno perforata del campionato e allora Inzaghi dovrà gestire le forze del buon Stefan in questo tour-de-force che aspetta l'Inter.

De Vrij , Calhanoglu e Lautaro : questi i tre giocatori indicati dalla Gazzetta dello Sport come quelli che possono risultare decisivi in questo finale di stagione. E i motivi, logicamente, sono diversi.

CALHANOGLU - Il turco, arrivato a zero dal Milan, si è rivelato una pedina preziosa tanto in costruzione quanto in fase di finalizzazione. La qualità è venuta fuori anche grazie al vestito cucitogli addosso da Inzaghi: 7 gol e 8 assist. Con lui e con Brozovic si è vista la migliore Inter della stagione, ecco perché l'allenatore nerazzurro si augura di ricevere le risposte attese dal turco.

LAUTARO - Dzeko sta facendo il suo e forse anche qualcosa di più. E Correa è tornato finalmente in una condizione che gli consente di fare la differenza. Ma adesso Inzaghi si aspetta una risposta d'orgoglio da Lautaro Martinez. Il Toro ha una grandissima voglia di tornare a esultare e a confermare sul campo il valore che tutti gli riconoscono, dentro e fuori la Pinetina. I sigilli con la Juve in Supercoppa e con il Liverpool ad Anfield non sono casuali.