Ennesima grande prova di Stefan De Vrij, chiamato a sostituire Acerbi nel cuore della difesa dell'Inter. "Dopo il gol segnato al Verona domenica, Stefan De Vrij si è dedicato alla specialità della casa: difendere - evidenzia la Gazzetta dello Sport -. Senza Acerbi, l’olandese si è calato senza problemi nel ruolo di leader della retroguardia nerazzurra, anche quando il Lipsia ha fatto entrare la minaccia Sesko".

Una certezza in più per Inzaghi in questo momento di calendario congestionato.