C’è anche il Milan tra le possibili destinazioni di Jonathan David, l’attaccante del Lille che il 30 giugno sarà svincolato (ha già detto no al rinnovo) e che già a gennaio potrà “promettersi” a un altro club firmando il nuovo contratto. Il nome del canadese è spesso stato accostato all'Inter, ma oggi la Gazzetta dello Sport lo avvicina ai cugini.

A quanto pare, infatti, in casa milanista non sarebbero così convinti di Abraham (in prestito secco dalla Roma) e dunque ci si starebbe guardando intorno per un nuovo attaccante. Peraltro Fonseca lo conosce benissimo visto che, proprio al Lille, lo ha allenato per due stagioni, probabilmente le migliori della sua carriera: il 2022-23 da 26 reti in 40 partite e il 2023-24 da 26 gol in 47 match.