Tutto un altro Simone Inzaghi. La Gazzetta dello Sport, ormai a poche ore da Lazio-Inter, approfondisce l'evoluzione del tecnico piacentino, che un anno fa scivolò proprio contro la sua ex squadra. "Lo scivolone dell’ottobre passato non è, comunque, un caso isolato. Per un motivo o per l’altro, l’Inter in casa della Lazio negli ultimi anni ha spesso visto le streghe - ricorda la rosea -. Per ritrovare una serata tranquilla con vittoria bisogna tornare indietro all’epoca di Spalletti, stagione 2018-19, 0-3 contro l’Inzaghi allora biancoceleste. Rispetto a un anno fa, poi, c’è una precisa missione dettata dalla panchina: guai a iniziare con il freno a mano, guai a lasciare punti per strada ora. Si potrebbero pagare assai cari dopo".