I numeri, nel calcio, non dicono tutto, ma se letti in maniera corretta ti possono restituire una percezione aderente di quanto accaduto. Ecco, oggi la Gazzetta dello Sport lo scrive in modo perentorio: l'Inter di un anno fa non c'è più, la seconda stella ha "imborghesito" la squadra.

A partire dagli infortuni a catena fino all'atteggiamento in campo, almeno in Italia. Se i gol segnati in Serie A finora sono tre di meno (24 nel 2023-24 contro i 21 di questa stagione), è alla voce “reti subite” che crolla il sistema: si è passati da 5 a 13, quasi il triplo, certificazione massima di una diversa cattiveria nel difendere in trincea. E poi c'è il tema dei gol incassati nell'ultima fetta di match: i nerazzurri hanno subito sette reti nel secondo tempo e tutte dal settantesimo in poi. Addirittura sei dall’ottantesimo, quando la condizione fisica si fa un po’ più appannata e, forse, subentra il senso di sazietà di chi pensa troppo presto di aver vinto. Considerando la rete di Messias a Marassi al 95’, quella di Gabbia nel derby all’88’ e la seconda di Yildiz all’82’, Inzaghi ha lasciato sul campo cinque punti di platino.

Dati negativi anche per quanto riguarda le giocate sugli esterni, i dribbling riusciti, i palloni recuperati e i contrasti ingaggiati.