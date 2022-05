Analizzando il percorso della squadra di Inzaghi, la rosea ricorda che la Beneamata si è impossessata del primo posto a metà dicembre (con il 4-0 al Cagliari) e l’ha mantenuto per oltre un mese e mezzo, anche se solo virtualmente fino al tracollo di Bologna che l'ha lasciata definitivamente al secondo posto alle spalle del Milan. Nonostante i grandi numeri. "L’Inter capeggia molte classifiche di squadra - ricorda il quotidiano -. È prima per gol (78), per tiri in porta (235), per assist (52), per cross (296), per gol di testa (18) e per corner (240). È seconda dietro la Lazio per chilometri percorsi (111,512 di media a gara) ed è seconda nella classifica che più conta, quella dei punti. Una contraddizione che rafforza la percezione comune sull’Inter squadra più forte". Per arrivare allo Scudetto, però, anche questi numeri potrebbero non bastare: per il tricolore serve non sbagliare nelle ultime due e sperare in qualche regalo del Milan.