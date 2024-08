La Gazzetta dello Sport oggi celebra l'arrivo di Taremi a rinforzare il reparto offensivo che vede come attori principali ancora Lautaro e Thuram come un anno fa. Alla Thu-La, dunque, si unisce la Ta e diventa Thu-La-Ta... Peraltro, tutti e tre insieme in campo si sono già visti, nel finale di Genova, fino al 2-1 del francese, quando poi Inzaghi decise di richiamare in panchina Lautaro per inserire Asllani.

In tre - sottolinea la rosea - sono costati circa 25 milioni appena, il prezzo di Lautaro, visto che gli altri due sono parametri zero. Le risposte date dalla Thu-Ta contro il Lecce sono state soddisfacenti, in attesa che il Toro torni a disposizione. La novità è proprio l'iraniano, che nel Porto ha segnato 91 gol in 4 anni: lo chiamavano Bichinho, un “piccolo insetto” in grado di ronzarti intorno e darti fastidio. Chi lo sta seguendo da vicino - si legge - l’ha accostato a Miro Klose e a Edin Dzeko, due delle punte allenate da Inzaghi in momenti diversi, il primo alla Lazio e il secondo all’Inter. E proprio l'allenatore dovrà scegliere di volta in volta, magari senza accantonare a prescindere la Thu-La-Ta.