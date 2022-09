E se per Skriniar pesa anche l'estate passata con la valigia in mano e adesso le continue voci sul rinnovo, la Gazzetta evidenzia anche l'utilizzo di Dimarco che si sdoppia tra braccetto e tutta fascia. "La sinistra cerca un leader e non è mai una novità, anche perché pure Darmian all’Inter ondeggia con regolarità da una fascia all’altra: dalla mancina ha prodotto un assist vincente per Dzeko nel tentativo disperato ri rimonta nel derby, mentre a destra ha interpretato il ruolo con atteggiamento più conservativo rispetto allo scalpitante (e un po’ anarchico) Dumfries. Anche qui, forse, una specializzazione definitiva potrebbe servire". E intanto Gosens, che in nerazzurro fa fatica a imporsi, è tornato in Nazionale...