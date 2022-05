Inter e Milan viaggiano in testa alla Serie A e sono al comando anche per quanto riguarda i numeri che vanno dalle presenze a San Siro ai social. I nerazzurri, con l'Empoli, hanno fatto registrare il terzo sold-out consecutivo dopo quello nel derby di coppa e con la Roma: come riferisce la Gazzetta dello Sport , c'è una previsione di introiti stagionali di almeno 40 milioni di euro .

"I grandi numeri del derby di Milano in chiave scudetto sono la prova che grazie a Inter e Milan il campionato di quest’anno è il più bello e avvincente delle ultime stagioni - si legge -. Lo dicono anche gli ascolti tv: alla dodicesima giornata Milan-Inter, finita 1-1, ha segnato il record: 2.710.616 spettatori secondo le rilevazioni della Nielsen (che tiene conto dei dati delle piattaforme OTT come Dazn). La gara di ritorno, con la vittoria rossonera in rimonta, ha avuto un indice d’ascolto pari a 2.332.156. In più cresce anche un’onda virtuale. Il testa a testa scudetto ha aumentato il seguito social: anche chi è distante da San Siro vuole sapere, commentare, partecipare. Il Milan ha 54,06 milioni di follower sul proprio account ufficiale Instagram, di cui 4,72 “acquistati” durante la stagione (più 9,6%). L’Inter arriva a 49,48 milioni con 3,96 nuovi fan aggregati negli ultimi dodici mesi (+8,7%)". E anche sulle altre piattaforme l'andazzo è il medesimo: considerando tutti i canali social, l'Inter ha più di 50 milioni di follower.