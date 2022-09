La Gazzetta dello Sport elogia la prestazione di Edin Dzeko, ieri decisivo a Plzen con gol e assist. "Non c’è Lukaku e non c’è neppure Lautaro: tocca a lui indirizzare la partita e così è, con un tocco da biliardo che mette in discesa la trasferta. Volano birre nel settore ospiti nerazzurro, è lì sotto che Edin va ad esultare. «Avanti così, insieme», festeggerà poi sui social. Dzeko è la risposta giusta a un quesito non banale, che dentro l’Inter serpeggiava a inizio stagione: ora che il bosniaco è una seconda linea, sarà ancora sul pezzo? Sarà in grado di convogliare le sue energie nella direzione richiesta? La risposta è affermativa, lo racconta questo primo mese di stagione", sottolinea il quotidiano.