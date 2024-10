La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: saranno tre i duelli chiave di Inter-Torino. L'analisi della rosea sulla partita di questa sera a San Siro parte dalla regia, dove Calhanoglu se la vedrà con il collega Ricci: la velocità d'esecuzione dei due 'cervelli' può essere decisiva. Così come il faccia a faccia tra attaccanti e difensori: da una parte il duello chiave sarà quello tra Acerbi e Zapata, mentre dalla parte opposta il quotidiano indica lo scontro in sala sudamericana tra Lautaro e Maripan.