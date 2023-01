Brutte notizie da Appiano per Marcelo Brozovic. Il croato - come riporta anche la Gazzetta dello Sport - continua ad avvertire fastidio al polpaccio sinistro e salterà anche la trasferta di Cremona. Adesso si spera di riaverlo in coppa contro l'Atalanta martedì sera. Considerando che non gioca titolare in nerazzurro da metà settembre, il rientro sarà comunque graduale. Handanovic, invece, sta meglio e potrebbe tornare tra i convocati.