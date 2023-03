Cosa ne sarà del vecchio Meazza senza più Inter e Milan? Il sindaco Sala ha già confessato che sarebbe un problema, mentre il comitato 'Sì Meazza' ha iniziato a pensare al futuro: secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, propone di affidare lo stadio tramite gara internazionale a uno o più soggetti esterni che gestiscano la struttura a 360 gradi e per 365 giorni (pensando alla musica e all’arte e un po’ meno al calcio). "Ma soprattutto vorrebbe che si occupassero loro di una ristrutturazione che pare titanica: quest’ultima eventualità, per i prezzi astronomici che porta con sé, era stata scartata alla radice da Inter e Milan. Più realisticamente, invece, per Sala il problema sarebbe un San Siro con una gestione totalmente a carico del Comune", si legge.