Il bis scudetto manca da tanto, dal 2020 quando a vincere fu la Juve di Sarri. Poi Inter, Milan, Napoli e ancora Inter. E proprio i nerazzurri - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - vorrebbero ripetersi, essendo anche l'unica big senza incognite: il vantaggio tecnico, tattico, psicologico e di rosa, con quasi due titolari per ruolo, è impressionante. L'Inter sa di essere la più forte, Zielinski e Frattesi sono riserve soltanto in nerazzurro, Taremi ha esperienza internazionale. Da capire se Inzaghi si inventerà qualcosa di nuovo e se arriverà Kim a rinforzare la difesa. Occhio però al calendario: la preparazione, visti i molteplici impegni, dovrà essere calibrata diversamente.

In casa Juve, il rischio sono le grandi aspettative che si porta dietro Thiago Motta, al debutto in una big. E così le responsabilità aumentano. Il Milan, invece, è ancora un cantiere aperto: tanti i punti interrogativi, da Fonseca al mercato. E l'Atalanta? Sarà finalmente da scudetto?