Il Napoli cerca lo sprint finale per riportare Antonio Conte in Italia e le parti non sono mai state così vicine. Questo quanto riporta oggi La Gazzetta dello Sport, aggiungendo che De Laurentiis punta a chiudere la questione nel giro delle prossime 48 ore: il club azzurro è pronto a garantire all'ex Inter un biennale con opzione da 6,5 milioni a stagione più 1,5 di bonus, che si aggiungerebbero alla base dell'accordo a partire dal secondo anno in caso di qualificazione Champions. Il salentino vorrebbe invece un triennale non legato ai bonus. "Insomma, c’è ancora un po’ di distanza, ma si lavora per colmarla in fretta", sintetizza la rosea.