Non ci sarebbe 'solo' la gloria nella prima Champions League della storia vinta dal Manchester City, il trofeo che darebbe la consacrazione definitiva alla squadra di Pep Guardiola con il secondo Treble inglese di sempre. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'eventuale trionfo nella massima competizione europea varrebbe un piccolo tesoro per i citizens, che metterebbero in cassaforte 330 milioni di euro in totale in questa stagione. Battere l’Inter in finale, a Istanbul, varrebbe 136,25 milioni di euro, cifra che andrebbe ad aggiungersi agli oltre 190 milioni derivati dal quinto successo in Premier League degli ultimi sei anni e ai 4,5 conquistati sabato vincendo a Wembley l’FA Cup.

In più, a proposito di premi in denaro, la coppa dalle grandi orecchie però ha un valore extra anche per i giocatori, bonus che vanno a fasce di valore: un top player come Kevin De Bruyne si intascherebbe 1,2 milioni di euro, 3 milioni in totale considerando tutte le competizioni.