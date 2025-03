Inter da maratona. Come sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport, con l'avvicinarsi della primavera sembra che la squadra di Inzaghi stia rifiorendo, soprattutto nei suoi uomini migliori. Da Mkhitaryan a Calhanoglu, passando per Thuram e Barella: l'impressione live viene suffragata anche dai dati in possesso dello staff del tecnico nerazzurro, come conferma la Gazzetta dello Sport.

"L’Inter ombrosa vista a metà febbraio contro la Juventus ha ripreso i colori. Contro l’Atalanta il maratoneta è stato Nicolò Barella: 9,296 chilometri percorsi in più di cento minuti di partita. Carlos Augusto (8,734) e Calhanoglu hanno completato il podio (8,111), seguiti da Pavard (8,542) e Acerbi (8,819) - si legge sulla rosea -. Lo stato di forma del turco merita una menzione. In Champions ha una media di 6,5 chilometri percorsi a partita. Nell’ultimo mese ha segnato due gol, servito un passaggio vincente, mantenuto una media di 1,5 assist attesi in novanta minuti e tirato molto di più in porta rispetto al periodo che va da agosto a metà febbraio (un aumento del 15%). Merito del caso, forse, soprattutto perché Calhanoglu ha sempre calciato da fuori con continuità, ma anche di una fiducia ritrovata dopo un momento no".

Possibile che questo momento sia stato preparato fin dal principio: avendo anche il Mondiale per Club, l'Inter aveva bisogno di arrivare al top proprio in primavera.