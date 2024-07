Continua a tenere banco in casa Juventus il tema Chiesa. L'attaccante è in scadenza nel 2025: il club vorrebbe monetizzare per non perderlo a zero e per Thiago Motta non rientra nei piani. Insomma, siamo al divorzio, tant'è che è stato accostato anche all'Inter che cerca una seconda punta.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, il problema è che entrambi i nodi sono impegnativi da sciogliere, il doppio fronte è aperto. Chiesa cercherà di convincere Motta che può fare affidamento su di lui mentre magari si aspetta un colloquio per capire direttamente dal tecnico i suoi pensieri: non pare un’operazione semplice, ma l’impressione è che l’altro sentiero sia ancor più accidentato per una trattativa per il prolungamento che non è mai davvero decollata.

Si apre la possibilità di un approdo in Premier League, dove l'agente Fali Ramadani sta sondando il terreno. Si parla del Tottenham, del Chelsea e del West Ham come possibili approdi dell'ex Fiorentina.