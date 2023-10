Una Champions League finora deludente per le italiane: si salva solo l'Inter. Al di là delle classifiche, la Gazzetta dello Sport sottolinea il percorso fin qui titubante di Napoli, Lazio e, soprattutto, Milan, la versa delusione tricolore della massima competizione europea. La media punti delle quattro italiane è 4,75: la peggiore dei cinque top campionato europei come la Bundesliga (pesa lo 0 dell'Union Berlino). Male anche per i gol realizzati: 3,25 di media, pochissimo.

La Gazzetta evidenzia in particolare il cammino nero del Milan, con appena 2 punti e addirittura 0 gol segnati in tre gare. L'Inter, invece, sta affrontando la Champions con una consapevolezza differente e i risultati si vedono al di là della classifica del girone. Il Napoli balbetta anche se è in pieno controllo della situazione complice pure un sorteggio benevolo, mentre la Lazio appare spaesata in un contesto forse più grande di essa.