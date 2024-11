Punta di più alla Champions o allo scudetto? Questa è la domanda che si pone la Gazzetta dello Sport a proposito dell'Inter, che sembra aver messo in ghiaccio il passaggio diretto agli ottavi della massima competizione europea, mentre in Italia deve inseguire il Napoli.

Secondo la rosea, i nerazzurri non scelgono: hanno la struttura per poter ambire a qualsiasi traguardo. Però la sensazione è che in Europa l'attitudine sia più decisa rispetto al campionato come testimoniato anche dal fatto di non aver ancora incassato alcuna rete rispetto alle 14 della Serie A. "Real e Man City attraversano un’euro-crisi, il Psg sprofonda. Il Liverpool giganteggia, 5 vittorie su 5, ma è alla portata. Nello spogliatoio dell’Inter hanno forse capito che in Champions tira un’aria diversa e a loro favorevole, e puntano a ritornare dove già sono stati, in finale come nel ‘23. Se lo hanno fatto, possono rifarlo", si legge.