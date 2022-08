La Gazzetta dello Sport fa i conti in tasca ai club italiani impegnati in Champions League. La qualificazione ai gironi garantisce 50 milioni alla Juventus, 40,1 al Napoli, 37,2 al Milan e 36,4 all'Inter. Ci sono 3,5 miliardi di diritti tv e sponsor da distribuire tra le concorrenti considerando alcuni parametri: partecipazione (15,6 milioni a ogni club) e ranking storico negli ultimi dieci anni (l'Inter è al momento ventesima e prende 14,8 milioni). "Con una precisazione: se il Benfica viene eliminato nei playoff, Napoli, Milan e Inter incrementano il bottino di un altro milioncino", sottolinea la rosea. Le altre due voci sono i risultati e il market pool legato ai singoli campionati. Per l'Italia valgono 40 milioni globali, 6 di questi vanno ai nerazzurri. Totale, come detto: 36,4.