La Gazzetta dello Sport evidenzia il cammino dell'Inter in Champions League con il più classico dei racconti: minimo sforzo, massimo risultato. "Gli 8 gol segnati valgono 5 successi, 16 punti e il 4° posto, quindi gli ottavi. Mancano però gli ultimi 90’, i giochi non sono fatti - si legge -. Lo spettacolo non sarà stato indimenticabile, ma Inzaghi ha pareggiato col City non ancora in crisi, sconfitto l’Arsenal, messo in riga le piccole e perso soltanto con il Leverkusen, al 90’, unica rete subita in 7 giornate".

Insomma, Inter solida e dalla dimensione europea in una coppa senza rivali in apparenza superiori (Liverpool escluso): dal Barça al Bayern al Real Madrid, il tratto comune è la discontinuità.

Chiaramente, dagli ottavi in poi servirà qualcosa di più soprattutto in attacco, ma in tal senso conforta il "risveglio" di Lautaro proprio nel momento clou della stagione. Per ottenere il passaggio diretto al prossimo turno basterà un pareggio domani con il Monaco: fare un punto, però, potrebbe costare il sorpasso da parte di Atletico, Atalanta e Milan. Non l'ideale considerando che poi il tabellone sarà tennistico con teste di serie. Stesso discorso per un ko, che però metterebbe a rischio pure il G8.