Nei discorsi di mercato tra Monza e Juventus, non è un segreto, è emerso anche il nome di Carlos Augusto, il laterale sinistro eletto come prescelto per la fascia bianconera. Per affondare il colpo, però, Cristiano Giuntoli prima deve vendere, anche perché la trattativa con i brianzoli per Miretti è slegata da quella per Carlos Augusto. Sul quale ci sono anche Inter, che può spendere la carta Champions, e l’Atalanta. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.