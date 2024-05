Ma chi sono Alejandro Cano e Katherine Ralph, i due esponenti Oaktree che ieri si sono incontrati con la dirigenza dell'Inter? La Gazzetta dello Sport propone un profilo di entrambi che parlano fluentemente italiano: la lingua prima di tutto.

Cano è "Head of Europe for Global Opportunities strategy", mentre sul biglietto da visita di Ralph c'è scritto "Global Opportunities strategy Managing Director". Sono i due dipendenti Oaktree che più da vicino hanno seguito le ultime vicende nel passaggio societario fino all'escussione del pegno. Il prossimo passo sarà l'ingresso nel nuovo Cda che prenderà forma in una ventina di giorni.

Cano è l'alto dirigente di Oaktree che per la prima volta aveva parlato del dossier Inter in un forum londinese del Financial Times datato marzo del 2022. La Ralph, nata nel 1978, formazione in ambito legale con laurea in diritto bancario, societario e finanziario, si è specializzata in ristrutturazioni e insolvenze in Linklaters LLP a Londra, poi nel 2013 l'ingresso nel fondo californiano. E il marito è italiano.