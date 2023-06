Una finale di Champions con l'Inter proprio a Istanbul, nella sua Turchia: che annata per Hakan Calhanoglu. "Ci sarà, pronto a trasformarsi in leader dei due mondi. Non solo quello nerazzurro, perché tutti i turchi neutrali sicuramente aiuteranno Hakan e compagni a credere nel sogno - spiega la Gazzetta dello Sport -. Che poi è il motivo per cui Calha ha lasciato il Milan per l’Inter: «vincere». Due Coppe Italia e due Supercoppe in bacheca, ma lo scudetto glielo hanno tolto i suoi ex compagni un anno fa. Lui si è vendicato, nella doppia semifinale di Champions. Ora serve l’ultimo passo: finire il lavoro".