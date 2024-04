Record Calhanoglu: il turco, con il rigore realizzato contro il Cagliari, è salito a undici gol ed è il secondo centrocampista dell'Inter capace di andare in doppia cifra di reti in una stagione di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria.

In precedenza, ci era riuscito solo Perisic, che poi si era fermato proprio a 11 sia nel 2016/17 che nel 2017/18. Inoltre - come sottolinea la Gazzetta - Calha ha eguagliato la sua miglior stagione da un punto di vista realizzativo (quella del 2013/14 con l'Amburgo). Peraltro, con 9 centri dal dischetto, il turco è anche il giocatore che ha segnato più reti su rigore nei cinque campionati top in Europa.