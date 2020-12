Secondo la Gazzetta dello Sport, Christian Eriksen, che meritava più chance in passato e comprensione per l’impiego nei secondi finali che aveva il sapore di umiliazione, ieri contro il Cagliari si è giocato un po’ di credito. "Buon inizio, a sinistra, a volte largo, reattivo nelle due situazioni in cui ha offerto un gran pallone a Lukaku e s’è visto respingere un tiro da Walukiewicz. Ma poi è riemersa l’abitudine a scomparire, a rientrare nel mucchio, lui che dovrebbe lanciare l’assalto in prima fila. Non ne ha il carattere? Non si trova nell’ambiente? Esce e cambia tutto ma, paradossalmente, la novità può rilanciarlo", si legge sulla rosea a proposito del piano B del 4-3-1-2. Col Napoli forse Antonio Conte non disegnerà il rombo a centrocampo ma, immaginando sia difficile vedere sempre la LuLa più Sanchez, potrebbero aprirsi nuovi orizzonti anche per il danese con questo modulo.

VIDEO - TRAMONTANA PUNZECCHIA HANDANOVIC, POI ESULTA CON IL TRIS