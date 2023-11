Se per Bastoni è stata confermata la lesione al polpaccio che lo metterà fuori causa certamente per le prossime due partite dell'Inter, le buone notizie per Inzaghi arrivano da un altro difensore.

Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, infatti, Benjamin Pavard è vicino a togliere il tutore al ginocchio sinistro. A partire dalla prossima settimana, a tre settimane dall'infortunio, il francese potrà cominciare quindi il lavoro che poi lo ricondurrà in campo prima della fine del 2023.