Intervistato da ESPN Brasil , Gleison Bremer ha ribadito la scelta di lasciare il Torino ( Inter in pole) e ha ammesso anche la possibilità di accettare la convocazione di Mancini in azzurro. "Il mio sogno è giocare con la Seleçao - ha raccontato - ma se non mi venisse data l’opportunità di giocare un giorno con la maglia del Brasile e se invece questa opportunità mi venisse concessa dall’Italia sarei pronto a giocare con la nazionale italiana. Lo farei, accetterei subito senza problemi. Sono molto legato all’Italia, perché è un Paese che quattro anni fa mi ha accolto benissimo e dove, a Torino, è nata mia figlia".

Come spiega la Gazzetta dello Sport, la moglie Deborah Claudino è brasiliana come lui, ma ha origini italiane grazie ai suoi antenati veneti e a maggio ha presentato la domanda per ottenere la cittadinanza. "Quando le sarà riconosciuta, Bremer farà leva sulla nazionalità della moglie per richiederla anche lui", si legge.