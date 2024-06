Idea Cesare Casadei per il Bologna. Secondo quanto scritto stamane dalla Gazzetta dello Sport, il club rossoblu avrebbe in programma di formulare un'offerta al Chelsea per riportare in Italia l'ex interista, pagato dai londinesi 15 + 5 di bonus due estati fa.

La formula sarebbe quella utilizzata per un altro ex interista, ossia Fabbian: acquisto con possibile recompra a una certa cifra dopo due anni. Casadei non è l'unico nome in agenda rossoblu: ci sono anche quelli di Tessmann del Venezia (piace anche all'Inter), Thorstvedt del Sassuolo e Suslov del Verona.